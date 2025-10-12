Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Португалия
12 октября 2025, 12:32 |
2275
5

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

12 октября 2025, 12:32 |
2275
5 Comments
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинскому полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Георгию Судакову диагностирована травма левого плеча с легким акромиоклавикулярным растяжением, сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, из-за этого повреждения 23-летний футболист может пропустить следующий матч «Бенфики» – поединок 3-го раунда Кубка Португалии против «Шавеша».

Напомним, травму Георгий Судаков получил в расположении сборной Украины и уже покинул лагерь команды.

В сезоне 2025/26 Георгий Судаков провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
ФОТО. Судаков показал последствия травмы в матче Исландия – Украина
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу травма травма плеча Шавеш Кубок Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: A Bola
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Другие виды | 12 октября 2025, 12:28 3
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»

Вице-президент Федерации гимнастики Украины раскритиковала государство

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 36
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11.10.2025, 17:00
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 12.10.2025, 13:12
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Тримайся ,хлопче.Ти усім потрібен міцним та здоровим.Сподіваюся все буде ОК.
Ответить
+4
Перець
Здоров'я 
Ответить
+3
Vitason
Травма похоже не серьезная,это уже хорошо!
Ответить
+2
Andromed
головне щоб ця травма не затягнулась
Ответить
0
OKs100
Растяжение плеча, это очень больно, но если всё правильно сделать, проходит за пару дней. 
Ответить
0
Популярные новости
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 16
Хоккей
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем