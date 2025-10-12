В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинскому полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Георгию Судакову диагностирована травма левого плеча с легким акромиоклавикулярным растяжением, сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, из-за этого повреждения 23-летний футболист может пропустить следующий матч «Бенфики» – поединок 3-го раунда Кубка Португалии против «Шавеша».

Напомним, травму Георгий Судаков получил в расположении сборной Украины и уже покинул лагерь команды.

В сезоне 2025/26 Георгий Судаков провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.