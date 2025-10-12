ФОТО. Рубен Невеш посвятил гол Диогу Жоте. Красий поступок

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш стал героем матча отборочного цикла к чемпионату мира против Северной Ирландии – именно его точный удар принес команде победу со счётом 1:0.

После забитого мяча Невеш поднял руки к небу, посвящая этот гол своему лучшему другу Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе.

Операторы крупным планом показали татуировку на ноге футболиста – на ней изображен Невеш, обнимающий Жоту. Этот трогательный момент не оставил равнодушным ни болельщиков, ни партнеров по команде.

Для Рубена этот гол стал не просто спортивным достижением, а символом памяти, дружбы и преданности – эмоциональной данью человеку, который всегда был рядом.