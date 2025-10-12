Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Другие новости
12 октября 2025, 00:29 |
535
0

ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины

Сергей Ребров поблагодарил команду за победу

12 октября 2025, 00:29 |
535
0
ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Instagram. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на победу национальной команды над Исландией со счетом 5:3.

После матча наставник поделился эмоциями в своем Instagram: «Очень важная победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно движемся дальше», – написал Ребров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В этом матче украинцы показали яркую контратакующую игру и волю к победе – команада сумела вырвать важные три очка в непростом поединке.

Для Реброва и его команды это очередной шаг в борьбе за выход на Чемпионат мира-2026. Наставник подчеркнул, что сейчас главное – сохранить концентрацию и продолжать двигаться вперед.

По теме:
Экс-вратарь сборной Украины выступил с критикой игры Трубина в Исландии
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Азербайджан
Украина – Азербайджан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу Исландия - Украина
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 4
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Футбол | 11 октября 2025, 05:42 1
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе

Бриф рассказал, почему клуб пригласил Яшкина и Кендзьорека

ВИДЕО. Холанд дважды не реализовал один пенальти в матче квалификации ЧМ
Футбол | 11.10.2025, 19:30
ВИДЕО. Холанд дважды не реализовал один пенальти в матче квалификации ЧМ
ВИДЕО. Холанд дважды не реализовал один пенальти в матче квалификации ЧМ
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Футбол | 11.10.2025, 17:00
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Футбол | 12.10.2025, 00:34
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 2
Бокс
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем