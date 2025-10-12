ФОТО. Реакция Реброва в соцсетях после победы сборной Украины
Сергей Ребров поблагодарил команду за победу
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на победу национальной команды над Исландией со счетом 5:3.
После матча наставник поделился эмоциями в своем Instagram: «Очень важная победа. Спасибо команде за эту игру, результат и характер. Сосредоточенно движемся дальше», – написал Ребров.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В этом матче украинцы показали яркую контратакующую игру и волю к победе – команада сумела вырвать важные три очка в непростом поединке.
Для Реброва и его команды это очередной шаг в борьбе за выход на Чемпионат мира-2026. Наставник подчеркнул, что сейчас главное – сохранить концентрацию и продолжать двигаться вперед.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3
Бриф рассказал, почему клуб пригласил Яшкина и Кендзьорека