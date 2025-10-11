Азербайджан имеет проблему перед игрой с Украиной. Все пошло не по плану

В понедельник, 13 октября, сборная Украины в польском Кракове проведет матч против команды Азербайджана в рамках четвертого тура группового этапа отбора на ЧМ-2026.

По информации журналиста Петра Слонки, азербайджанцы столкнулись с проблемами перед матчем с «сине-желтыми». Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как и планировалось.

Ранее УЕФА определила бригаду арбитров на поединок квалификации чемпионата мира 2026, где сборные Украины и Азербайджана встретятся во второй раз.