11 октября 2025, 23:59
Азербайджан имеет проблему перед игрой с Украиной. Все пошло не по плану

Поединок пройдет 13 октября в 21:45 по Киеву

Азербайджан имеет проблему перед игрой с Украиной. Все пошло не по плану
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Азербайджана по футболу

В понедельник, 13 октября, сборная Украины в польском Кракове проведет матч против команды Азербайджана в рамках четвертого тура группового этапа отбора на ЧМ-2026.

По информации журналиста Петра Слонки, азербайджанцы столкнулись с проблемами перед матчем с «сине-желтыми». Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как и планировалось.

Ранее УЕФА определила бригаду арбитров на поединок квалификации чемпионата мира 2026, где сборные Украины и Азербайджана встретятся во второй раз.

Петр Слонка
Дмитрий Олейник Источник: Петр Слонка
