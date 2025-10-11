Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 16:15 | Обновлено 11 октября 2025, 16:17
Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана

УЕФА назначила на матч арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером

Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Гисхамер

УЕФА определила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором сборные Украины и Азербайджана встретятся во второй раз.

На матче будут работать судьи из Австрии во главе с 36-летним Себастьяном Гисхамером, для которого этот матч станет десятым в текущем сезоне.

Себастьян известен украинским болельщикам, поскольку за последние два года он дважды был главным арбитром матчей с участием клубов УПЛ: «Динамо» – «Арис» в квалификации Лиги конференций и «Кривбасс» – «Виктория» в квалификации Лиги Европы.

Ассистентами Гисхамера в матче между Украиной и Азербайджаном станут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер, четвертый судья – Вальтер Альтманн.

За систему видеоповторов будет отвечать Мануэль Шюттнгрубер, его помощником назначен Кристиан-Петру Чокирка.

Запланировано, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 сентября, начало – 21:45.

сборная Украины по футболу Исландия - Украина сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
