Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана

УЕФА определила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором сборные Украины и Азербайджана встретятся во второй раз.

На матче будут работать судьи из Австрии во главе с 36-летним Себастьяном Гисхамером, для которого этот матч станет десятым в текущем сезоне.

Себастьян известен украинским болельщикам, поскольку за последние два года он дважды был главным арбитром матчей с участием клубов УПЛ: «Динамо» – «Арис» в квалификации Лиги конференций и «Кривбасс» – «Виктория» в квалификации Лиги Европы.

Ассистентами Гисхамера в матче между Украиной и Азербайджаном станут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер, четвертый судья – Вальтер Альтманн.

За систему видеоповторов будет отвечать Мануэль Шюттнгрубер, его помощником назначен Кристиан-Петру Чокирка.

Запланировано, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 сентября, начало – 21:45.