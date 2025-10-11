Сборная Украины узнала, кто будет судить поединок против Азербайджана
УЕФА назначила на матч арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером
УЕФА определила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором сборные Украины и Азербайджана встретятся во второй раз.
На матче будут работать судьи из Австрии во главе с 36-летним Себастьяном Гисхамером, для которого этот матч станет десятым в текущем сезоне.
Себастьян известен украинским болельщикам, поскольку за последние два года он дважды был главным арбитром матчей с участием клубов УПЛ: «Динамо» – «Арис» в квалификации Лиги конференций и «Кривбасс» – «Виктория» в квалификации Лиги Европы.
Ассистентами Гисхамера в матче между Украиной и Азербайджаном станут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер, четвертый судья – Вальтер Альтманн.
За систему видеоповторов будет отвечать Мануэль Шюттнгрубер, его помощником назначен Кристиан-Петру Чокирка.
Запланировано, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 сентября, начало – 21:45.
Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву