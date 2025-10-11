Мбаппе и Холанд забили в 10 матчах подряд. Какой стрик у Кейна?
Три топ-бомбардира зажигают в Европе
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили в 10 матчах подряд. Гарри Кейн может их догнать
Эрлинг Холанд в матче сборной Норвегии против сборной Израиля пополнил свой бомбардирский счет. Норвежец забил в десятом матче подряд.
В десяти матчах подряд забивал и Килиан Мбаппе. А у Гарри Кейна этот показатель пока составляет восемь матчей.
Кейн может продлить забивную серию 14 октября. В этот день сборная Англии проведет поединок отбора к ЧМ-2026. Соперником будет сборная Латвии.
Голевая серия Гарри Кейна
- Сербия
- Гамбург
- Челси
- Хоффенхайм
- Вердер
- Пафос
- Айнтрахт
