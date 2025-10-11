Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 октября 2025, 20:54
Мбаппе и Холанд забили в 10 матчах подряд. Какой стрик у Кейна?

Три топ-бомбардира зажигают в Европе

Мбаппе и Холанд забили в 10 матчах подряд. Какой стрик у Кейна?
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили в 10 матчах подряд. Гарри Кейн может их догнать

Эрлинг Холанд в матче сборной Норвегии против сборной Израиля пополнил свой бомбардирский счет. Норвежец забил в десятом матче подряд.

В десяти матчах подряд забивал и Килиан Мбаппе. А у Гарри Кейна этот показатель пока составляет восемь матчей.

Кейн может продлить забивную серию 14 октября. В этот день сборная Англии проведет поединок отбора к ЧМ-2026. Соперником будет сборная Латвии.

Голевая серия Гарри Кейна

  • Сербия
  • Гамбург
  • Челси
  • Хоффенхайм
  • Вердер
  • Пафос
  • Айнтрахт
Холанд забил в девяти матчах подряд за Норвегию. Сколько голов имеет?
Норвегия мчится на ЧМ-2026. У Холанда хет-трик и двойной промах с пенальти
Холанд пересек отметку в 50 голов за Норвегию. Сколько у его отца?
статистика Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
