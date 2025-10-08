Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий

Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий.

В активе нападающего Баварии уже 14 результативных действий в 6-ти матчах: 11 голов и 3 ассиста. Такая результативность позволяет Гарри Кейну лидировать среди всех игроков пятерки лучших чемпионатов.

Вторым в рейтинге идет Килиан Мбаппе (11), третьим – Эрлинг Холанд (10).

Самые результативные игроки топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в сезоне 2025/26

14 (11+3) – Гарри Кейн (Бавария)

11 (9+2) – Килиан Мбаппе (Реал)

10 (9+1) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

9 (6+3) – Антуан Семеньо (Борнмут)

9 (5+4) – Луис Диас (Бавария)

9 (5+4) – Винисиус Жуниор (Реал)

8 (5+3) – Джан Узун (Айнтрахт)

8 (5+3) – Карл Этта Эйонг (Леванте)

7 (6+1) – Хулиан Альварес (Атлетико)

6 (4+2) – Кристиан Пулишич (Милан)