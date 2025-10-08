Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий
Сколько имеют и кто из них лучший сейчас?
Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий.
В активе нападающего Баварии уже 14 результативных действий в 6-ти матчах: 11 голов и 3 ассиста. Такая результативность позволяет Гарри Кейну лидировать среди всех игроков пятерки лучших чемпионатов.
Вторым в рейтинге идет Килиан Мбаппе (11), третьим – Эрлинг Холанд (10).
Самые результативные игроки топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в сезоне 2025/26
- 14 (11+3) – Гарри Кейн (Бавария)
- 11 (9+2) – Килиан Мбаппе (Реал)
- 10 (9+1) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 9 (6+3) – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 9 (5+4) – Луис Диас (Бавария)
- 9 (5+4) – Винисиус Жуниор (Реал)
- 8 (5+3) – Джан Узун (Айнтрахт)
- 8 (5+3) – Карл Этта Эйонг (Леванте)
- 7 (6+1) – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 6 (4+2) – Кристиан Пулишич (Милан)
