  4. Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий
Кейн, Холанд и Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий

Сколько имеют и кто из них лучший сейчас?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе первыми из топ-5 лиг совершили 10+ голевых действий.

В активе нападающего Баварии уже 14 результативных действий в 6-ти матчах: 11 голов и 3 ассиста. Такая результативность позволяет Гарри Кейну лидировать среди всех игроков пятерки лучших чемпионатов.

Вторым в рейтинге идет Килиан Мбаппе (11), третьим – Эрлинг Холанд (10).

Самые результативные игроки топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в сезоне 2025/26

  • 14 (11+3) – Гарри Кейн (Бавария)
  • 11 (9+2) – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 10 (9+1) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 9 (6+3) – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 9 (5+4) – Луис Диас (Бавария)
  • 9 (5+4) – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 8 (5+3) – Джан Узун (Айнтрахт)
  • 8 (5+3) – Карл Этта Эйонг (Леванте)
  • 7 (6+1) – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 6 (4+2) – Кристиан Пулишич (Милан)
Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе статистика Бавария Манчестер Сити Реал Мадрид
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
