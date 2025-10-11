Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Динамо: «Для тренера матч с Исландией – как электрический стул»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 15:55
Александр Косырин прокомментировал три пропущенных мяча сборной Украины

УАФ

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Александр Косырин высказался о трех пропущенных мячах сборной Украины в выездном матче против Исландии в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Украинская команда пропустила немало, однако сумела оформить первую победу в группе со счетом 5:3.

«Это нужно оценивать как часть игры. Пусть лучше счет будет 5:3, чем 1:0. Для зрителей это был роскошный матч. Для тренера такой поединок – как электрический стул. Но все же это гораздо интереснее, чем сушить игру», – сказал Косырин.

Следующим соперником сборной Украины станет Азербайджан. Встреча между командами состоится 13 сентября в 21:45.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Александр Косырин
Андрей Витренко Источник: Sportarena
