Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 13:11 |
1245
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»

Экс-футболист киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие голкипера Андрея Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об отсутствии голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в заявке сборной Украины перед важными матчами отбора на ЧМ-2026.

– Лунин не приехал в сборную якобы из-за травмы, но играл в товарищеском матче за «Реал». Выходит, он не захотел приезжать в сборную, ведь понимал, что будет вторым после Трубина?

– Если ты не хочешь играть за сборную, скажи Реброву, что не видишь себя основным в составе и больше не будешь приезжать. Я думаю, Лунин боится об этом сказать публично, потому что сочтут, что он не патриот.

Наверное, Лунин готовится попасть в основной состав «Реала», что нереально, пока там есть Куртуа. Если он не приехал в сборную, потому что не хочет быть запасным, то это детский сад.

Наверное, обижается, что основным является Трубин, а не вратарь «Реала». Да ты можешь быть хоть в космической команде, но нужно играть, а не сидеть в запасе!» – уверен Леоненко.

После трех туров сборная Украины набрала четыре балла и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Лидером квартета остается команда Франции, в активе которой девять очков.


КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
«Вышли победителями в тотальном хаосе». Реакция фанов на матч Украины
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Азербайджаном
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Виктор Леоненко Андрей Лунин Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: BLIK
Александр Бондарь
Лунин опустил руки ,смирился с ролью вечно второго.Вратари с таким менталитетом в сборной не нужны.Мог бы быть первым в условном Алавесе  ,ну или в Валнсии или где то еще.Возможно боится ответствености .
