Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об отсутствии голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в заявке сборной Украины перед важными матчами отбора на ЧМ-2026.

– Лунин не приехал в сборную якобы из-за травмы, но играл в товарищеском матче за «Реал». Выходит, он не захотел приезжать в сборную, ведь понимал, что будет вторым после Трубина?

– Если ты не хочешь играть за сборную, скажи Реброву, что не видишь себя основным в составе и больше не будешь приезжать. Я думаю, Лунин боится об этом сказать публично, потому что сочтут, что он не патриот.

Наверное, Лунин готовится попасть в основной состав «Реала», что нереально, пока там есть Куртуа. Если он не приехал в сборную, потому что не хочет быть запасным, то это детский сад.

Наверное, обижается, что основным является Трубин, а не вратарь «Реала». Да ты можешь быть хоть в космической команде, но нужно играть, а не сидеть в запасе!» – уверен Леоненко.

После трех туров сборная Украины набрала четыре балла и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Лидером квартета остается команда Франции, в активе которой девять очков.