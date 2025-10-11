Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 10:27 |
Буряк выбрал троих игроков сборной Украины, которые впечатлили сильнее всех

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил игру и результат «сине-желтых» в матче с Исландией

Буряк выбрал троих игроков сборной Украины, которые впечатлили сильнее всех
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился впечатлениями после матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва на выезде одолели Исландию со счетом 5:3.

«Нам противодействовала очень качественная, молодая и талантливая команда. Мне сборная Исландии, несмотря на такое поражение, очень понравилась. Украинцы после того, как счет стал 3:3, сумели с честью выйти из такой ситуации.

Меня приятно удивили своей игрой Миколенко, Забарный и Малиновский, которого я особо хочу отметить. Вернуться в строй после тяжелой травмы, получить вызов в сборную, и еще два гола забить – это многое стоит.

Думаю, важные коррективы внесла погода. В других условиях мяч, возможно, и не влетел бы столько раз в рамку сборной Исландии. Первый гол в исполнении сборной Украины еще был логичным – после комбинации, а другие – это вознаграждение за то, что часто били по чужим воротам.

Чтобы забивать и выигрывать нужно много бить. Обыграть хозяев поля, команду хорошего уровня, со счетом 5:3 – такое раз в сто лет случается… Тем более, что счет 3:3 в принципе был идеальным для Исландии с турнирной точки зрения», – уверен Буряк.

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Леонид Буряк Руслан Малиновский Илья Забарный Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Footboom
Gargantua
игра Забарного еще кого то удивляет?
