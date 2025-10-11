Экс-игрок сборной Украины: «Забить при этом пять мячей – это фантастика»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причину, по которой Украина вырвала победу в игре с Исландией а также выделил лучшего игрока команды Реброва:

– Что стало главным фактором нашей победы?

– Максимальная эффективность при реализации голевых моментов. Если я не ошибаюсь, сборная Украины попала в створ шесть раз. И забить при этом пять мячей – это фантастика.

– Кто для вас, как говорится, стал Львом матча?

– Однозначно, Руслан Малиновский. Он больше года не выступал за сборную Украины, и считаю, его возвращение было феерическим. И это касается не только двух забитых мячей.