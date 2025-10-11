Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 октября 2025, 10:18
Легенда Барселоны: «Я думаю, что это было лучшее решение»

Жорди Альба прокомментировал завершение карьеры

Легенда Барселоны: «Я думаю, что это было лучшее решение»
Жорди Альба

Испанский фулбек Жорди Альба прокомментировал решение о завершении карьеры:

«Да, я продлил контракт в мае, но переговоры начались гораздо раньше, и, возможно, время с мая по октябрь прошло не так уж и долго, но это решение я обдумывал долго, принимал его постепенно, и прошло уже довольно много времени, три или четыре недели с тех пор, как я сообщил об этом команде и клубу».

«Очевидно, что это было решение, о котором я должен был сказать. Я понимал, что именно я должен поделиться этой информацией, и в конце концов, я думаю, что это было лучшее решение. Очевидно, что физически я все еще в порядке, но я все взвесил и считаю, что это самое честное и справедливое решение, которое я принял самостоятельно.

Оно изменилось, потому что любой человек может изменить свое мнение с одного дня на другой.

У меня это заняло несколько месяцев, поэтому, находясь в ситуации, когда я не могу быть на 100 % или не могу дать все, что хочу, или, возможно, все, что должен, я предпочитаю уйти. Я думаю, что сейчас подходящий момент».

