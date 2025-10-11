Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 12:09 |
Капитан Исландии: «Пусть Азербайджан отберет очки в матче с Украиной»

Хаукон-Арнар Харальдссон недоволен игрой своей команды в отборе на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine.

Капитан сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон отреагировал на поражение своей команды в матче отбора ЧМ-2026 против Украины, который состоялся 10 октября. «Сине-желтые» одолели соперника со счетом 5:3.

«Давно я не был так зол и расстроен после игры. Сегодня творились невероятные вещи. Я очень сильно разочарован, как мы проиграли эту игру со счётом 3:5. Нам придётся пересмотреть матч и понять, что пошло не так.

Однако было много индивидуальных ошибок, которые нам нужно предотвратить. Игроки Украины идеально били по воротам. Всё сложилось. У меня никогда ничего подобного не было.

Мы потеряли мяч в центре поля, пропустили, потом просто пришлось сокращать от ставание в счете. Почти наступил перерыв, я думал, что мы были лучше. Но затем украинцы жестоко нас наказали. Это был безумный удар из-за пределов поля, и было неприятно уходить на перерыв при счёте 1:3.

Все могло быть гораздо лучше, но предстоит играть с ними на выезде. Затем у нас дома будут французы, и, надеюсь, стадион нас поддержит. Пусть Азербайджан снова отберет в матче с Украиной, а мы будем бороться с Францией», – подытожил Харальдссон .

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Хаукон-Арнар Харальдссон
Николай Титюк Источник
Олексій Коваль
Як на мене, краще Азербайджан відбере очки у Ісландії
Ответить
+4
Airwolf77
Кто вам доктор, что у вас в защите проходной двор? Как бы Трубин с Коноплей и Матвиенко вам подарки не дарили, вы все равно просрали. Так что пусть теперь французы окончательно вас с небес спустят.
Ответить
+3
Андрій Заліщук
А фіг вам, Україна винесе азербайджанців!
Ответить
+1
Falko
"удар з-за меж поля"? Так і сказав? ))
А де той хвацький аніка, що перед матчем трешточив, що ми їх порвемо, затопчемо, писок начистимо? Десь заховався?
Ответить
0
