Капитан Исландии: «Пусть Азербайджан отберет очки в матче с Украиной»

Капитан сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон отреагировал на поражение своей команды в матче отбора ЧМ-2026 против Украины, который состоялся 10 октября. «Сине-желтые» одолели соперника со счетом 5:3.

«Давно я не был так зол и расстроен после игры. Сегодня творились невероятные вещи. Я очень сильно разочарован, как мы проиграли эту игру со счётом 3:5. Нам придётся пересмотреть матч и понять, что пошло не так.

Однако было много индивидуальных ошибок, которые нам нужно предотвратить. Игроки Украины идеально били по воротам. Всё сложилось. У меня никогда ничего подобного не было.

Мы потеряли мяч в центре поля, пропустили, потом просто пришлось сокращать от ставание в счете. Почти наступил перерыв, я думал, что мы были лучше. Но затем украинцы жестоко нас наказали. Это был безумный удар из-за пределов поля, и было неприятно уходить на перерыв при счёте 1:3.

Все могло быть гораздо лучше, но предстоит играть с ними на выезде. Затем у нас дома будут французы, и, надеюсь, стадион нас поддержит. Пусть Азербайджан снова отберет в матче с Украиной, а мы будем бороться с Францией», – подытожил Харальдссон .