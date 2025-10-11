В Исландии вынесли вердикт Реброву после матча со сборной Украины

Известное исландское издание RÚV отреагировало на победу сборной Украины в матче против Исландии и отметило влияние тренера Сергея Реброва на этот результат.

«Украина – очень сильный соперник, и эта победа гостей – заслуга Сергея Реброва, который сумел грамотно использовать наши слабые стороны, в частности в опорной зоне. Хотя стоит признать, нам также немного не повезло – украинцы реализовали все, что имели.

Реброву, похоже, везет в матчах с Исландией: в 1999 году он забил нам как игрок (1:0), а теперь уже во второй раз победил как тренер. Это как какое-то исландское проклятие. Он очень умный тактик, и его команда максимально использовала свои моменты. Но мы все равно сохраняем надежду на плей-офф», — отметило издание.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.