Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Ориентировочно в 14:00 на центральный корт выйдут «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 18) и француз Артур Риндекрнеш (АТР 54).

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Медведева.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Валентена Вашеро.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА