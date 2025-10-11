ATP11 октября 2025, 04:58 |
16
0
Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Шанхае
11 октября 2025, 04:58 |
16
0
11 октября состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.
Ориентировочно в 14:00 на центральный корт выйдут «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 18) и француз Артур Риндекрнеш (АТР 54).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Медведева.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Валентена Вашеро.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 октября 2025, 06:44 0
Британец выделил Роя Джонса
Футбол | 10 октября 2025, 23:43 223
Команда Сергея Реброва взяла важные три очка
Теннис | 10.10.2025, 20:54
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Футбол | 10.10.2025, 15:20
Комментарии 0
Популярные новости
10.10.2025, 08:59 1
10.10.2025, 07:04 2
10.10.2025, 05:40 2
10.10.2025, 05:23
09.10.2025, 09:54 6
09.10.2025, 20:50 54
10.10.2025, 07:29 8
10.10.2025, 02:59 14