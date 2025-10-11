Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Шанхае

Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнеш

11 октября состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Ориентировочно в 14:00 на центральный корт выйдут «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 18) и француз Артур Риндекрнеш (АТР 54).

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Медведева.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Валентена Вашеро.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
