ПЛАТИНИ: «Если бы президентом ФИФА был я – этой системы не существовало»

Бывший президент УЕФА подверг критике введение VAR

ПЛАТИНИ: «Если бы президентом ФИФА был я – этой системы не существовало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

Экс-игрок Ювентуса и трехкратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини возмутился внедрением системы VAR.

Спортивный функционер, работающий советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, подверг критике наличие VAR в футболе. Бывший президент УЕФА объяснил, что оставил бы ее только в одном случае.

«Если бы президентом ФИФА сегодня был я – этой системы не существовало бы. VAR не решает проблемы, потому что сейчас они кроются в совсем другом. Футбол должен остаться человеческим. Единственное для чего можно было бы оставить работу VAR – определение офсайда. Все то, что остается – интерпретация, поэтому давайте позволим арбитрам делать это согласно правилам футбола». – рассказал Платини.

Система VAR (Video Assistant Referee) была введена еще в 2018 году. После ряда испытаний на международных турнирах она получила широкое распространение во всем мире.

Мишель Платини – единственный футболист, который награждался премией Золотой мяч три года подряд (1983, 1984, 1985). Также он входит в десятку лучших футболистов ХХ века. Мишель был президентом УЕФА с 26 января 2007 года по 14 сентября 2016.

Мишель Платини VAR ФИФА
Satoru Источник: La Gazzetta dello Sport
