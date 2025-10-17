Забарный опередил всех игроков ПСЖ. Его трансферная стоимость впечатляет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 00:28
Известный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинского защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

По оценке экспертов, сейчас 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Ранее Забарного оценивали в 42 миллиона евро, поэтому его трансферная стоимость выросла сразу на 13 миллионов.

Илья стал игроком парижан, получившим наибольший прирост по цене. Илья опередил Ибрагима Мбае, стоимость которого выросла на 12 миллионов, и еще пятерых игроков, которые подорожали на 10 миллионов.

Ранее Transfermarkt снизил стоимость Артема Довбика.

трансферы Лига 1 (Франция) финансы чемпионат Франции по футболу Transfermarkt ПСЖ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
