Забарный опередил всех игроков ПСЖ. Его трансферная стоимость впечатляет

Известный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинского защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

По оценке экспертов, сейчас 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Ранее Забарного оценивали в 42 миллиона евро, поэтому его трансферная стоимость выросла сразу на 13 миллионов.

Илья стал игроком парижан, получившим наибольший прирост по цене. Илья опередил Ибрагима Мбае, стоимость которого выросла на 12 миллионов, и еще пятерых игроков, которые подорожали на 10 миллионов.

Ранее Transfermarkt снизил стоимость Артема Довбика.