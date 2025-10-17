Забарный опередил всех игроков ПСЖ. Его трансферная стоимость впечатляет
Илья получил наибольший прирост по цене
Известный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинского защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.
По оценке экспертов, сейчас 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Ранее Забарного оценивали в 42 миллиона евро, поэтому его трансферная стоимость выросла сразу на 13 миллионов.
Илья стал игроком парижан, получившим наибольший прирост по цене. Илья опередил Ибрагима Мбае, стоимость которого выросла на 12 миллионов, и еще пятерых игроков, которые подорожали на 10 миллионов.
Ранее Transfermarkt снизил стоимость Артема Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение
Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»