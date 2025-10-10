Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:01
«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии

Бывший футболист сборной Украины расхвалил Руслана

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота сборной Исландии в течение 1-го тайма матча отбора на чемпионат мира 2026.

Игра проходит в Рейкьявике.

На второй гол опытного хавбека, который был забит мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский:

«Гол вечера. Малина вернулся в сборную».

ВИДЕО. Второй гол Малиновского в ворота Исландии

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский Руслан Малиновский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Victor673256ua
Повернувся Маліновський класно. Тепер треба матч виграти
