«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии
Бывший футболист сборной Украины расхвалил Руслана
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота сборной Исландии в течение 1-го тайма матча отбора на чемпионат мира 2026.
Игра проходит в Рейкьявике.
На второй гол опытного хавбека, который был забит мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский:
«Гол вечера. Малина вернулся в сборную».
ВИДЕО. Второй гол Малиновского в ворота Исландии
