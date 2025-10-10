«Он вернулся». Милевский отреагировал на гол Малиновского Исландии

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота сборной Исландии в течение 1-го тайма матча отбора на чемпионат мира 2026.

Игра проходит в Рейкьявике.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На второй гол опытного хавбека, который был забит мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский:

«Гол вечера. Малина вернулся в сборную».

ВИДЕО. Второй гол Малиновского в ворота Исландии