10 октября 2025, 22:01 |
Роман Яремчук сможет помочь «Олимпиакосу» в ближайшем матче чемпионата Греции

Футболист сборной Украины вернется на поле впервые за последние 2,5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук вернется на футбольное поле после международного перерыва. Об этом сообщил Sport.gr.

Последний раз 29-летний футболист играл еще 2 августа в товарищеском матче против нидерландского «Херенвена». После этого украинский футболист находился в лазарете из-за повреждения и не мог помочь греческой команде в официальных поединках.

«Украинский нападающий получил травмы в Нидерландах и в этом сезоне пока не принял участия ни в одном матче «красно-белых», тогда как во время предыдущего перерыва на матчи сборных он ездил на родину на прием к врачу.

Ожидается, что Роман будет доступен после международной паузы, на данный момент он усиленно работает над своей физической формой, чтобы повысить свой уровень, поскольку он значительно отстает от остальных», – сообщили в Греции.

В прошлом сезоне Яремчук провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт форварда с греческим клубом истекает в июне 2028 года.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара набрали 13 баллов после шести туров и занимают третье место в турнирной таблице Суперлиги. В ближайшем матче, который состоится 18 октября, «Олимпиакос» на выезде сыграет против «Лариссы».

Николай Титюк Источник: Sport24.gr
