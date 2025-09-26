Форвард сборной Украины пропустит 11-й матч подряд. Известна причина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Греция
26 сентября 2025, 18:05
Роман Яремчук продолжает находиться в лазарете греческого «Олимпиакоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

27 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Греции, в котором сыграют «Олимпиакос» и «Левадиакос». Накануне этого противостояния главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар сообщил, что команде снова не поможет форвард сборной Украины Роман Яремчук.

С учетом товарищеских поединков, 29-летний футболист пропустит 11 игр подряд. Форвард «Олимпиакоса» получил повреждения 2 августа в контрольном матче с нидерландским «Херенвеном» (1:1), и с тех пор продолжает находиться в лазарете.

Ожидалось, что Яремчук сможет выйти на поле в пятом туре, однако медицинский штаб греческой команды посоветовал тренеру поберечь здоровье игрока, который еще не набрал оптимальную форму.

В прошлом сезоне Роман провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов отдал четыре результативных передачи. Во врнемя тренировочных сборов украинец записал в актив два забитых мяча за четыре поединка.

«Олимпиакос» набрал десять баллов и благодаря лучшей разнице мячей возглавляет турнирную таблицу. После противостояния с «Левадиакосом» подопечные Мендилибара проведут поединок в Лиге чемпионов – на выезде сыграют против лондонского «Арсенала».

Николай Титюк Источник: Sport24.gr
