В УЕФА вспомнили, как форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил отличный гол в ворота сборной Украины.

5 сентября состоялась игра квалификации чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции (0:2).

Мбаппе раскрутил защитника украинской команды Илью Забарного и отправил мяч точно в цель.

В УЕФА накануне нового тура квалификации ЧМ выложили в соцсетях видео гола Килиана.

Килиан Мбаппе забил 52 гола за 92 матча в составе «Ле Бле».

Сборная Франция лидирует в группе с 6 очками, далее идут Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного

ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота сборной Украины