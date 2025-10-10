ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 14:43 | Обновлено 10 октября 2025, 15:09
3

Сине-желтые проиграли французам матч квалификации чемпионат мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Илья Забарный

В УЕФА вспомнили, как форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил отличный гол в ворота сборной Украины.

5 сентября состоялась игра квалификации чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мбаппе раскрутил защитника украинской команды Илью Забарного и отправил мяч точно в цель.

В УЕФА накануне нового тура квалификации ЧМ выложили в соцсетях видео гола Килиана.

Килиан Мбаппе забил 52 гола за 92 матча в составе «Ле Бле».

Сборная Франция лидирует в группе с 6 очками, далее идут Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

Николай Степанов Источник: УЕФА
Виктор Алтухов
В таких случаях преимущество преимущество всегда у того, у кого мяч, у него масса возможностей для обмана, а у защитника лишь одно правильное решение. Это как в пробитие пенальти, все на 90% зависит от бьющего. Кроме того, кто такой Мбаппе и кто такой Забарный.
Ответить
0
Микола Унгурян
розкрутив, але де підстраховка? тут винен не лише Забарний
Ответить
0
Alex
Помилка воротаря
Ответить
0
