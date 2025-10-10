ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
Сине-желтые проиграли французам матч квалификации чемпионат мира 2026
В УЕФА вспомнили, как форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил отличный гол в ворота сборной Украины.
5 сентября состоялась игра квалификации чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции (0:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мбаппе раскрутил защитника украинской команды Илью Забарного и отправил мяч точно в цель.
В УЕФА накануне нового тура квалификации ЧМ выложили в соцсетях видео гола Килиана.
Килиан Мбаппе забил 52 гола за 92 матча в составе «Ле Бле».
Сборная Франция лидирует в группе с 6 очками, далее идут Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).
ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
Unstoppable Mbappé ⚡️#WCQ pic.twitter.com/BqhMCsG099— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 8, 2025
ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Узбекистана одолела Кувейт
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике