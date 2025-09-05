ВИДЕО. Забарный не остановил. Мбаппе забил гол в матче Украина – Франция
Килиан сделал счет 2:0 в пользу французов на 82-й минуте поединка квалификации ЧМ
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 82-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 2:0 в пользу французов.
Остановить звездного француза не сумел Илья Забарный.
Первым в игре Украина – Франция на 10-й минуте забил Майкл Олисе.
