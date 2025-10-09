Алькарас, Синнер и другие. Как выглядит гонка на АТР Finals 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
09 октября 2025
Хольгер Руне ухудшил свои шансы, а Новак Джокович поднялся в топ-3

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Зизу Бергс

Сезон в теннисе постепенно подходит к завершению, а это значит, что приближаются итоговые турниры.

У мужчин сейчас продолжается противостояние за попадание в топ-8 и поездку в Турин, где и состоится Итоговый турнир ATP 2025.

Карлос Алькарас и Янник Синнер уже обеспечили себе места в ATP Finals, а 9 октября на турнире ATP 1000 в Шанхае состоялись 2 матча с участием претендентов на топ-8 общего рейтинга.

Сначала свой матч провел Хольгер Руне, который неожиданно проиграл 1:2 Валентену Вашеру из Монако, занимающему 204-е место в рейтинге, из-за чего по итогам турнира уже не поднимется выше 12-й строчки.

Впоследствии на корт вышел Новак Джокович, которому противостоял бельгиец Зизу Бергс. Легендарный серб разобрался со своим оппонентом в двух сетах (2:0), благодаря чему вышел в полуфинал соревнований в Шанхае, где сыграет с Вашеру. Кроме того, это позволило ему подняться на 3-е место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP 2025 пройдет с 9 по 16 ноября в Турине. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, который в 2024 году в финале обыграл Тейлора Фритца со счетом 2:0.

Топ-12 рейтинга ATP по состоянию на 9 октября:

Хольгер Руне Новак Джокович Итоговый турнир ATP рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер ATP Шанхай
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
