ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой
Ангелина Забарная обживается в столице Франции
Жена игрока ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина – опубликовала новую серию снимков из французской столицы.
В подписи к фото она лаконично отметила: «Последние дни – глазами моего объектива».
На фотографиях Ангелина позирует в стильном бежево-коричневом образе – элегантный жакет, широкие брюки и естественный макияж. Ее длинные волнистые волосы и утонченный стиль снова вызвали восхищение у подписчиков.
Фанаты в комментариях отмечают, что жена защитника ПСЖ «впечатляет своей красотой все больше» и называют ее настоящим воплощением «украинской элегантности в Париже».
