ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой

Жена игрока ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина – опубликовала новую серию снимков из французской столицы.

В подписи к фото она лаконично отметила: «Последние дни – глазами моего объектива».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографиях Ангелина позирует в стильном бежево-коричневом образе – элегантный жакет, широкие брюки и естественный макияж. Ее длинные волнистые волосы и утонченный стиль снова вызвали восхищение у подписчиков.

Фанаты в комментариях отмечают, что жена защитника ПСЖ «впечатляет своей красотой все больше» и называют ее настоящим воплощением «украинской элегантности в Париже».