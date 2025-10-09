Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 18:20 |
ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой

Ангелина Забарная обживается в столице Франции

ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой
Instagram. Ангелина Забарная

Жена игрока ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина – опубликовала новую серию снимков из французской столицы.

В подписи к фото она лаконично отметила: «Последние дни – глазами моего объектива».

На фотографиях Ангелина позирует в стильном бежево-коричневом образе – элегантный жакет, широкие брюки и естественный макияж. Ее длинные волнистые волосы и утонченный стиль снова вызвали восхищение у подписчиков.

Фанаты в комментариях отмечают, что жена защитника ПСЖ «впечатляет своей красотой все больше» и называют ее настоящим воплощением «украинской элегантности в Париже».

