Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА прокомментировал информацию о новом формате Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 октября 2025, 01:41 |
УЕФА прокомментировал информацию о новом формате Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций не собирается вносить изменения в клубном турнире

Getty Images/Global Images Ukraine.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не собирается менять формат Лиги чемпионов, несмотря на все слухи, которые в последнее время появились в прессе.

УЕФА заявил, что провел неофициальные переговоры с компанией A22 Sports Management, которая намерена создать Европейскую Суперлигу, но подчеркнул, что никакие изменения в формате элитного клубного турнира не рассматриваются.

«Мы можем подтвердить сообщения о том, что генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис несколько раз встречался с соучредителем A22 Sports Management Анасом Лаграри в публичных местах. Официальных результатов эти беседы не принесли. Мы подтверждаем, что планов по изменению формата Лиги чемпионов нет», – сообщил УЕФА агентству Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что A22 начала предварительные переговоры с представителями УЕФА для обсуждения возможных изменений турнира. Организация планировала разделить все команды Лиги чемпионов на несколько дивизионов, учитывая клубный рейтинг УЕФА, однако это инициатива так и осталась без поддержки со стороны УЕФА.

По теме:
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб отказался от Суперлиги
Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
УЕФА Лига чемпионов
Николай Титюк Источник: Reuters
