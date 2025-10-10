УЕФА прокомментировал информацию о новом формате Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не собирается менять формат Лиги чемпионов, несмотря на все слухи, которые в последнее время появились в прессе.

УЕФА заявил, что провел неофициальные переговоры с компанией A22 Sports Management, которая намерена создать Европейскую Суперлигу, но подчеркнул, что никакие изменения в формате элитного клубного турнира не рассматриваются.

«Мы можем подтвердить сообщения о том, что генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис несколько раз встречался с соучредителем A22 Sports Management Анасом Лаграри в публичных местах. Официальных результатов эти беседы не принесли. Мы подтверждаем, что планов по изменению формата Лиги чемпионов нет», – сообщил УЕФА агентству Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что A22 начала предварительные переговоры с представителями УЕФА для обсуждения возможных изменений турнира. Организация планировала разделить все команды Лиги чемпионов на несколько дивизионов, учитывая клубный рейтинг УЕФА, однако это инициатива так и осталась без поддержки со стороны УЕФА.