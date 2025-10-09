09.10.2025 12:30 - : -
Колос-2 – Левый Берег-2, Нива-2 Т – Нива-В. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура Второй лиги
9 октября проходят матчи 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 12-й тур, 9 октября 2025
Турнирная таблица
12:30. Колос-2 Ковалевка – Левый Берег-2 Киев
15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Нива Винница
