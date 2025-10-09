Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос-2 – Левый Берег-2, Нива-2 Т – Нива-В. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
09.10.2025 12:30 - : -
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
Смотрите 9 октября видеотрансляцию матчей 12-го тура Второй лиги

ФК Левый Берег-2

9 октября проходят матчи 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 9 октября 2025

  • 12:30. Колос-2 Ковалевка – Левый Берег-2 Киев
  • 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Нива Винница

Турнирная таблица

12:30. Колос-2 Ковалевка – Левый Берег-2 Киев

15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Нива Винница

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка Левый Берег-2 Киев Самбор-Нива-2 Тернополь Нива Винница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
