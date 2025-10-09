Хаби Алонсо запретил Реалу продавать в Англию топового футболиста

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер останется играть в чемпионате Испании, несмотря на интерес со стороны представителей Английской Премьер-лиги.

Главными претендентами на 20-летнего футболиста считаются «Арсенал» и «Ньюкасл», однако главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо отказался рассматривать вариант с уходом важного игрока. Об этом сообщил Team Talk.

«Подписать Гюлера в невозможно. Он стал играть более важную роль в команде после назначения нового тренера. Арда, очевидно, заслужил доверие Алонсо. Полузащитник поблагодарил тренера за доверия голами и результативными передачами.

Послушайте, Гюлер – игрок топ-класса. Он доказал это в сезоне 2025/26, выступая за Мадрид, и в прошлом, выступая за сборную Турции. У него долгосрочный контракт с «Реалом».

«Сливочные» не собираются ослаблять свой состав в январе, потому что им предстоит бороться за трофеи на всех фронтах: в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», – сообщил авторитетный журналист Пит О'Рурк.

В нынешнем сезоне турецкий футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт Арды с мадридским клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.