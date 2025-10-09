Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать в Англию топового футболиста
Испания
09 октября 2025, 11:01 |
120
0

Хаби Алонсо запретил Реалу продавать в Англию топового футболиста

В услугах 20-летнего Арды Гюлера заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл»

09 октября 2025, 11:01 |
120
0
Хаби Алонсо запретил Реалу продавать в Англию топового футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер останется играть в чемпионате Испании, несмотря на интерес со стороны представителей Английской Премьер-лиги.

Главными претендентами на 20-летнего футболиста считаются «Арсенал» и «Ньюкасл», однако главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо отказался рассматривать вариант с уходом важного игрока. Об этом сообщил Team Talk.

«Подписать Гюлера в невозможно. Он стал играть более важную роль в команде после назначения нового тренера. Арда, очевидно, заслужил доверие Алонсо. Полузащитник поблагодарил тренера за доверия голами и результативными передачами.

Послушайте, Гюлер – игрок топ-класса. Он доказал это в сезоне 2025/26, выступая за Мадрид, и в прошлом, выступая за сборную Турции. У него долгосрочный контракт с «Реалом».

«Сливочные» не собираются ослаблять свой состав в январе, потому что им предстоит бороться за трофеи на всех фронтах: в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», – сообщил авторитетный журналист Пит О'Рурк.

В нынешнем сезоне турецкий футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт Арды с мадридским клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

По теме:
Прессинг, защита с мячом и контроль над ситуацией: все о перестройке Реала
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Голкипер из АПЛ намерен играть в Реале вместо Лунина и Куртуа
Реал Мадрид Арсенал Лондон Ньюкасл Арда Гюлер Хаби Алонсо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08 октября 2025, 15:44 59
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией

Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана

7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году
Футбол | 09 октября 2025, 08:37 0
7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году
7 звезд мирового футбола, которые могут заметно подешеветь в следующем году

Своеобразный шорт-лист: от Мохаммеда Салаха до Винисиуса Жуниора…

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08.10.2025, 14:57
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 58
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем