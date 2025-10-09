Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Год не был в сборной. Очень соскучился. Важные матчи впереди»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 01:35 | Обновлено 09 октября 2025, 01:38
18
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Год не был в сборной. Очень соскучился. Важные матчи впереди»

Хавбек сборной Украины поделился первыми впечатлениями после приезда

09 октября 2025, 01:35 | Обновлено 09 октября 2025, 01:38
18
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Год не был в сборной. Очень соскучился. Важные матчи впереди»
ВЗбирна. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился первыми впечатлениями от пребывания в расположении национальной команды:

«Как узнал о вызове? Позвонили ребята-администраторы и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, перед этим разговаривал с Сергеем Ребровым.

Насколько это было неожиданно? Год не был в сборной, но время пролетело очень быстро, поэтому очень рад вернуться и надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной. Конечно, очень скучал по национальной команде. С ребятами всегда на связи, но год не виделись, поэтому будем ждать всех сейчас.

Физическая форма? Чувствую себя хорошо, но спал очень мало. Прибыл в 02:00 ночи из Неаполя, затем рейс был в 06:00 утра. Поспал лишь два часа, сейчас буду отдыхать.

Насколько сложными будут матчи? Сейчас пообщаемся, будем готовиться, потому что два важных матча впереди. Сейчас будем разбирать, готовиться к этим поединкам».

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии
Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
«Чем занимался медицинский штаб Динамо?» Спортврач – о травме Тымчика
Дженоа сборная Украины по футболу Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Футбол | 08 октября 2025, 07:05 1
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки
Футбол | 09 октября 2025, 00:47 0
«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки
«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки

Специалист хотел, чтобы Украина прошла на чемпионате мира дальше

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста
Футбол | 08.10.2025, 18:44
Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста
Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем