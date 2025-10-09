МАЛИНОВСКИЙ: «Год не был в сборной. Очень соскучился. Важные матчи впереди»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился первыми впечатлениями от пребывания в расположении национальной команды:

«Как узнал о вызове? Позвонили ребята-администраторы и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, перед этим разговаривал с Сергеем Ребровым.

Насколько это было неожиданно? Год не был в сборной, но время пролетело очень быстро, поэтому очень рад вернуться и надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной. Конечно, очень скучал по национальной команде. С ребятами всегда на связи, но год не виделись, поэтому будем ждать всех сейчас.

Физическая форма? Чувствую себя хорошо, но спал очень мало. Прибыл в 02:00 ночи из Неаполя, затем рейс был в 06:00 утра. Поспал лишь два часа, сейчас буду отдыхать.

Насколько сложными будут матчи? Сейчас пообщаемся, будем готовиться, потому что два важных матча впереди. Сейчас будем разбирать, готовиться к этим поединкам».