Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прибыли в расположение сборной Украины.

Два легионера вчера провели последние матчи за свои клуб перед международной паузой: «Эвертон» с Виталием дома одолел «Кристал Пэлас» в матче АПЛ, а «Дженоа» Малиновского не справился с «Наполи» в рамках чемпионата Италии.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашний, его примет польский город Краков.

ВИДЕО. Миколенко и Малиновский прибыли в расположение сборной Украины