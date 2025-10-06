Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Миколенко и Малиновский прибыли в расположение сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
Два легионера присоединились к украинской национальной команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прибыли в расположение сборной Украины.

Два легионера вчера провели последние матчи за свои клуб перед международной паузой: «Эвертон» с Виталием дома одолел «Кристал Пэлас» в матче АПЛ, а «Дженоа» Малиновского не справился с «Наполи» в рамках чемпионата Италии.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашний, его примет польский город Краков.

По теме:
Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что он соскучился по сборной»
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
видео сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу Виталий Миколенко Руслан Малиновский Украина - Азербайджан Исландия - Украина
