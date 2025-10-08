Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не повезло». Известный тренер оценил сборную Украины U-20 на ЧМ
Молодежные турниры
08 октября 2025, 23:29 | Обновлено 08 октября 2025, 23:32
Олег Федорчук проанализировал выступления команды

УАФ

Известный тренер Олег Федорчук оценил выступление сборной Украины на чемпионате мира U-20. Украинская команда вышла из группы с первого места, однако в 1/8 финала минимально уступила сверстникам из Испании (0:1).

«Если учитывать все обстоятельства, думаю, тренерский штаб заслужил оценку на три с плюсом. Команда не провалила турнир, но и не прыгнула выше головы. В 1/8 финала многое зависело от того, кто нам попадется в соперники. Скажем прямо – не повезло. Испания всегда была неудобным соперником для Украины, как на уровне сборных, так и в клубных турнирах.

У нас не оказалось контраргументов в игре против соперника, который любит контролировать мяч. Нужно искать свой путь. Например, то, что когда-то делал Валерий Лобановский. Мы никогда не гнались за контролем мяча – это даже не обсуждалось, потому что бессмысленно копировать испанцев.

И еще хотел бы отметить один очень важный момент. Глобальная проблема украинского футбола – слабые фланговые защитники именно при игре у своих ворот. Этот вопрос нужно как-то решать», – сказал Федорчук.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука
Аргентина U20 – Нигерия U20, Колумбия U20 – ЮАР U20. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Михайленко и игроки молодежки рассказали о вылете из ЧМ U-20
Андрей Витренко
