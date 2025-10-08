Известный тренер встал на защиту Михайленко в ситуации с Синчуком

Сегодня, 8 октября юношеская сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 (U-20), проиграв в 1/8-й финала команде Испании (0:1).

А до игры случилась неприятная ситуация. Лидеру «сине-желтых» Геннадию Синчуку продлили дисквалификацию из-за того, что он во время наказания находился в технической зоне во время поединка группового раунда против Парагвая, что категорически запрещено.

Соответственно, полузащитник не смог принять участие в матче против Испании. Чья это ошибка, будет разбираться УАФ, начав служебное расследование. Впрочем, известный тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua сразу встал на защиту представителей тренерско-административного штаба сборной Украины.

– Синчук это ведь не центральный нападающий. – сказал Федорчук. – Сейчас УАФ начало расследование, итогом которого может стать наказание какого-то технического работника. Но почему-то никто не вспоминает, за что Синчук получил желтую карточку в матче с Панамой, после которой последовала дисквалификация. А он совершил никому не нужный фол в центре поля на 90+3-й минуте.