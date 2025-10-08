Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 09:41
1

Известный тренер встал на защиту Михайленко в ситуации с Синчуком

Олег Федорчук считает, что полузащитник сам себя наказал, получив карточку в матче с Панамой

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Сегодня, 8 октября юношеская сборная Украины завершила выступления на ЧМ-2025 (U-20), проиграв в 1/8-й финала команде Испании (0:1).

А до игры случилась неприятная ситуация. Лидеру «сине-желтых» Геннадию Синчуку продлили дисквалификацию из-за того, что он во время наказания находился в технической зоне во время поединка группового раунда против Парагвая, что категорически запрещено.

Соответственно, полузащитник не смог принять участие в матче против Испании. Чья это ошибка, будет разбираться УАФ, начав служебное расследование. Впрочем, известный тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua сразу встал на защиту представителей тренерско-административного штаба сборной Украины.

– Синчук это ведь не центральный нападающий. – сказал Федорчук. – Сейчас УАФ начало расследование, итогом которого может стать наказание какого-то технического работника. Но почему-то никто не вспоминает, за что Синчук получил желтую карточку в матче с Панамой, после которой последовала дисквалификация. А он совершил никому не нужный фол в центре поля на 90+3-й минуте.

Тренер объяснил, чего не хватает Шевченко: «Должен обладать такой чертой»
Лидер сборной Украины U-20 пояснил досадное поражение от Испании на ЧМ-2025
Коуч Испании U-20 объяснил победу над Украиной на ЧМ-2025
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
luceorius
 Не доберу, - автор клеїть дурника, чи є таким насправді. Сінчук за свою провину відбув дискваліфікацію, пропустивши гру з Парагваєм. А того дядька, керівника делегації, сподіваюсь, вже сьогодні доставлять в Київ, в кандалах, без погонів
Ответить
0
