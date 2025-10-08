Олег ФЕДОРЧУК: «Диспетчером сборной Украины был вратарь»

Сегодня, 8 октября завершился матч 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20) Украина – Испания. К сожалению, «сине-желтым» не удалось поставить неразрешимые задачи сопернику (0:1). Тем самым, подопечные Дмитрия Михайленко закончили свои выступления на Мундиале. Подвести итог противостояния с испанцами, а также всего турнира для нашей команды сайту Sport.ua эксклюзивно согласился тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, понятно, что один в поле не воин, но сейчас наверняка тема Синчука будет одной из самых главных после вылета сборной Украины с чемпионата мира. Вы согласны?

– Частично. Любой турнир не проходит идеально с точки зрения травм, дисквалификаций, поэтому ехать на соревнования и рассчитывать, что будет так, как ты хочешь, не приходится. Заявка у команд составляет 21 человек, значит, должно быть несколько вариантов ведения игры. Тем более, что Синчук это ведь не центральный нападающий. Сейчас УАФ начало расследование, итогом которого может стать наказание какого-то технического работника. Но почему-то никто не вспоминает, за что Синчук получил желтую карточку в матче с Панамой, после которой последовала дисквалификация. А он совершил никому не нужный фол в центре поля на 90+3-й минуте.

Если мы хотим говорить в целом о команде, то на этом вопросе зацикливаться не стоит. Нельзя сказать, что во всех поединках группового раунда сборная Украины выглядела убедительно. Где-то нам и везло, где-то и арбитры спорные решения принимали в нашу пользу. Не хочу обижать команду, но, на мой взгляд, это была одна из самых слабых сборных за пять финальных турниров, в которых «сине-желтые» принимали участие. Думаю, 1/8-я был наш максимум. При этом сам выход на чемпионат мира в такое нелегкое для страны время, уже можно назвать в какой-то мере успехом. Я бы отметил Кревсуна, который, как по мне, стал открытием этого чемпионата мира. Неплохо выглядел наш вратарь Крапивцов. Но если центральные нападающие меняют друг друга, значит, в тренерском штабе до конца не определись с основной фигурой на острие. Например, Пономаренко не провалил первый тайм в игре с Испанией. И, думаю, его замену сделали слишком рано. Во втором тайме мы практически не играли флангами, поэтому рост Пищура мы не использовали, а ведь у испанцев самое слабое звено – оборона.

– Правильным ли было решение тренерского штаба с первых минут полностью отдать игровую инициативу сопернику?

– Это уже нужно, чтобы сказал главный тренер. Делается установка, но игра может пойти не так, как договаривались. Я не думаю, что Михайленко просил подопечных так играть. Скорее всего, нужно было встречать соперника ближе к центру поля и пытаться убегать в контратаки. Первый тайм сборной Украины был провальным.

– Вам не показалось, что в действиях украинцев чувствовалась нервозность?

– Согласен. Очень часто был задействован вратарь. Сложилось впечатления, что Крапивцов – диспетчер команды (улыбается). Это не работает. В центре поля не хватало еще одного футболиста, поскольку Кревсуну было сложно везде успевать. И отметил бы неуверенные действия Мельниченко. На мой взгляд, это была его самая слабая игра на турнире. А вот за Кисилем нужно понаблюдать. При его росте он обладает хорошей резкостью, быстротой и неуступчивостью в борьбе. И, как по мне, тренерский штаб так и не решил проблему левого фланга защиты. Одно крыло у нас было ослаблено.

– Второй тайм был агрессивнее с нашей стороны, но КПД не выдерживает никакой критики. Усталость?

– И это тоже. Ротации состава было мало. Мне кажется, что у тренерского штаба основной задачей был выход из группы. Справедливости ради нужно сказать, что на этот чемпионат мира не поехала большая группа основных футболистов. Скамейка запасных оставляла желать лучшего. Наверняка наставник понимал эту разницу, поэтому ряд исполнителей были перегружены.

– Несмотря на все старания после перерыва мы не нанесли ни одного удара в створ.

– Как бы мы не действовали, последнюю роль играет атакующее звено, центральный нападающий, фланговые нападающие. Но, к сожалению, большинство футболистов этих амплуа, были не самого высокого уровня. Плюс, очень слабо мы сыграли на стандартных положениях. Не пойму, почему сборная Украины не использовала колоссальное преимущество в росте. И это касается не только Пищура. Есть золотое правило: если команда слабее своего соперника, а испанцам мы уступаем в мастерстве, выход из ситуации – контратака и стандартны. Это самое простое, что может быть. Однако в этом плане ничего у нас не получилось.

– По пятибалльной системе, какую бы вы оценку поставили сборной Украины уже на прошедшем для нее чемпионате мира?

– Если учитывать все обстоятельства, то, думаю, на три с плюсом тренерский штаб наработал. Команда не провалила турнир, но и не прыгнула выше головы. В 1/8 финала многое зависело от того, кто нам попадется в соперники. Скажем прямо – не повезло. Испания всегда была неудобным для Украины оппонентом, что на уровне сборных, что в клубных турнирах. У нас не нашлось контраргументов в игре с противником, который любит быть на мяче. Нужно найти свое. Допустим, то, что когда-то делал Валерий Лобановский. Мы никогда не гнались за контролем мяча, это даже не обсуждалось, потому что бессмысленно копировать испанцев. И еще хотел бы отметить один очень важный момент. Глобальная проблема украинского футбола – слабые фланговые игроки обороны именно при игре у своих ворот. И этот вопрос нужно как-то решать.