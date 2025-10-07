Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Чемпионат мира
07 октября 2025, 19:05 | Обновлено 07 октября 2025, 20:48
11326
46

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

07 октября 2025, 19:05 | Обновлено 07 октября 2025, 20:48
11326
46 Comments
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук не сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, ФИФА продлила его дисквалификацию за 2 желтые карточки, полученные в первых двух турах группового этапа турнира. Из-за перебора карточек он пропускал игру 3-го тура против Парагвая (2:1), но находился в технической зоне, что категорически запрещено дисквалифицированным игрокам.

Отмечается, что Украина намерена подать апелляцию, чтобы отменить это решение.

В 2 матчах на ЧМ-2025 Геннадий Синчук отличился 2 забитыми мячами.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.

Геннадий Синчук дисквалификация сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 ФИФА
Дмитрий Вус Источник: Динамомания
Комментарии 47
saltim
Сколько элементарной тупости в украинском футбольном хозяйстве!
Ответить
+18
Павло
Якщо справді було порушення правил стосовно технічної зони - то це черговий вияв тотального кретинізму і абсолютної недієздатності керівництва УАФ.... 
Ответить
+16
Показать Скрыть 2 ответа
Nikos
Браво. Так тримати неуки. Просто парад якийсь недорозумінь у керма футболу.
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Січкаренко
Як можна бути такими тупими?
Ответить
+10
Показать Скрыть 3 ответа
GloryUkraine
Ідіоти. Як можна допускати такі помилки? Є регламент і його треба дотримуватися. 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Вывод один. Гнать чевченкоу и реброффа из украинского футбола!
Ответить
+8
C.Пеклов
Абсолютний непрофесіоналізм!
Ответить
+7
Mamay
Який голова федерації так і в усьому 😡😡😡
Ответить
+6
MaximusOne
Я ще тоді здивувався, як в інфографіці заявки на матч, яку зробила федерація, Синчук значився в запасі https://sport.ua/uk/news/803439-mihaylenko-nazvav-sklad-ukrain
i-u-20-na-klyuchoviy-match-iz-paragvaiem-u-20#comments10958586
Вообшім, "це фіаско братан". 
Ответить
+6
Микола Захарченко
Так , це дійсно повний  ...ець .
Ответить
+6
Перший Серед Рівних
Динамовские сердца у руля украинского футбола и украинских сборных - это наша беда.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
ivankondrat96
Ще треба подякувати тренерському штабу, що його на заміну не випустили
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
DaVinci
І ми ще сумніваємося хто зробив з Мудрика божу коровку))
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
TradyT
Хтось ще сумнівається що Мудрик у збірній допінг отримав?
Ответить
+3
Еврей на пафосе
Пафосные 🤡
Ответить
+3
Показать Скрыть 7 ответов
Winner21
Це пздц, Люда, це пздц...
Ответить
+1
sania
Знову якісь мутки. Представник каже, що гравець перебував в супроводі наглядача з УЄФА і знаходися там, де той йому вказав.
Ответить
0
Andromed
ну це капець, не треба було йому порушити правила в 3 матчі, сьогодні його буде не вистачати
Ответить
0
sania
Кроти, продам квитки до Черкас, там у футбол грати вчать...
Ответить
0
MaximusOne
Кеф на перемогу Іспанії 1.61, хто вспіє той молодець...
Хіба Михайленко випустить два форварда, Пономаренка і Пищура разом, інакше не бачу шансів для наших.
Ответить
0
