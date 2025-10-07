ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук не сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, ФИФА продлила его дисквалификацию за 2 желтые карточки, полученные в первых двух турах группового этапа турнира. Из-за перебора карточек он пропускал игру 3-го тура против Парагвая (2:1), но находился в технической зоне, что категорически запрещено дисквалифицированным игрокам.

Отмечается, что Украина намерена подать апелляцию, чтобы отменить это решение.

В 2 матчах на ЧМ-2025 Геннадий Синчук отличился 2 забитыми мячами.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.