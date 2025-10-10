Реброву посоветовали не выпускать в старте звезду сборной Украины
Олег Шелаев советует заменить Довбика на Ваната
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
Бывший футболист национальной команды Олег Шелаев посоветовал наставнику украинской команды Сергею Реброву выпускать в стартовом составе Владислава Ваната вместо форварда Артема Довбика.
«Думаю, что пришло время проявить себя Владиславу Ванату. Он сейчас находится в надлежащем игровом тонусе, а его результативная игра за испанскую «Жирону» поможет реализовать себя и в сборной», – отметил Шелаев.
Ранее Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины.
