Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 05:00 |
Реброву посоветовали не выпускать в старте звезду сборной Украины

Олег Шелаев советует заменить Довбика на Ваната

УАФ. Артем Довбик

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Бывший футболист национальной команды Олег Шелаев посоветовал наставнику украинской команды Сергею Реброву выпускать в стартовом составе Владислава Ваната вместо форварда Артема Довбика.

«Думаю, что пришло время проявить себя Владиславу Ванату. Он сейчас находится в надлежащем игровом тонусе, а его результативная игра за испанскую «Жирону» поможет реализовать себя и в сборной», – отметил Шелаев.

Ранее Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины.

Олег Шелаев сборная Украины по футболу Артем Довбик Владислав Ванат ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
