Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
Артем поставил себе 7,5
Форвард Ромы Артем Довбик после непростого старта сезона прибыл в расположение сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
Игрок забил в сезоне 1 гол, однако достаточно высоко оценивает свою форму по 10-балльной шкале.
«Свою нынешнюю форму оценю в 7 или 7,5 где-то. Я понимаю, что где-то на старте сезона или не играл, или играл мало, но теперь играю больше. Если бы шесть матчей все провел, то был бы лучше готов, особенно физически».
«Чувствую себя хорошо, все проблемы со здоровьем позади. Пытаюсь помогать команде», – сказал Довбик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Лидер чемпионата сменился во второй раз за пару недель