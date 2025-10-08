Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
Чемпионат мира
08 октября 2025, 20:45 | Обновлено 08 октября 2025, 21:09
744
2

Артем поставил себе 7,5

Getty Images/Global Images Ukrainе. Артем Довбик

Форвард Ромы Артем Довбик после непростого старта сезона прибыл в расположение сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Игрок забил в сезоне 1 гол, однако достаточно высоко оценивает свою форму по 10-балльной шкале.

«Свою нынешнюю форму оценю в 7 или 7,5 где-то. Я понимаю, что где-то на старте сезона или не играл, или играл мало, но теперь играю больше. Если бы шесть матчей все провел, то был бы лучше готов, особенно физически».

«Чувствую себя хорошо, все проблемы со здоровьем позади. Пытаюсь помогать команде», – сказал Довбик.

По теме:
10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран
Австрия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Артем Довбик Рома Рим сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
antt
Один гол, і незабитих два пенальті протягом хвилини
Saar
Статистика для захисника підійшла б...
