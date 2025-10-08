Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины

Форвард Ромы Артем Довбик после непростого старта сезона прибыл в расположение сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Игрок забил в сезоне 1 гол, однако достаточно высоко оценивает свою форму по 10-балльной шкале.

«Свою нынешнюю форму оценю в 7 или 7,5 где-то. Я понимаю, что где-то на старте сезона или не играл, или играл мало, но теперь играю больше. Если бы шесть матчей все провел, то был бы лучше готов, особенно физически».

«Чувствую себя хорошо, все проблемы со здоровьем позади. Пытаюсь помогать команде», – сказал Довбик.