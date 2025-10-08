ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад Бензема определился с новым тренером

Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение между сторонами рассчитано на сезона. Последним клубом Консейсау был «Милан», где он проработал полгода. У руля команды португалец заменил Лорана Блана.

Тренерский штаб, присоединившийся к Консейсау в Саудовской Аравии: Жоао Коста, Сирамана Дембеле, Фабио Моура, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и Эдуардо Оливейра.

В составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Милана» нашел новый клуб.