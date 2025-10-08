ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад Бензема определился с новым тренером
Сержиу Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»
Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Соглашение между сторонами рассчитано на сезона. Последним клубом Консейсау был «Милан», где он проработал полгода. У руля команды португалец заменил Лорана Блана.
Тренерский штаб, присоединившийся к Консейсау в Саудовской Аравии: Жоао Коста, Сирамана Дембеле, Фабио Моура, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и Эдуардо Оливейра.
В составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.
Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Милана» нашел новый клуб.
Welcome, our new coach Conceição 🤝🎩 pic.twitter.com/nwD0iSuBat— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) October 8, 2025
