  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад Бензема определился с новым тренером
Саудовская Аравия
08 октября 2025, 22:26 |
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад Бензема определился с новым тренером

Сержиу Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение между сторонами рассчитано на сезона. Последним клубом Консейсау был «Милан», где он проработал полгода. У руля команды португалец заменил Лорана Блана.

Тренерский штаб, присоединившийся к Консейсау в Саудовской Аравии: Жоао Коста, Сирамана Дембеле, Фабио Моура, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и Эдуардо Оливейра.

В составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Милана» нашел новый клуб.

Милан Карим Бензема Лоран Блан назначение тренера Аль-Иттихад Джидда Сержиу Консейсау чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
