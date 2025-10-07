Экс-тренер Милана нашел новый клуб. Там играет обладатель Золотого мяча
Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада»
Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 50-летний специалист подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, который рассчитан на два года.
Тренерский штаб, присоединившийся к нему в Саудовской Аравии: Жоао Коста, Сирамана Дембеле, Фабио Моура, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и Эдуардо Оливейра.
Последним клубом Сержиу Консейсау был «Милан», в котором он проработал 6 месяцев.
До Консейсасу «Аль-Иттихад» возглавлял Лоран Блан.
В составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.
Ранее сообщалось о том, что бывший тренер «Милана» нашел новое место работы.
🚨🟡⚫️ Sérgio Conceição signed in as new Al Ittihad manager as expected on a contract until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025
Coaching staff joining him in Saudi: João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje and performance analyst Eduardo Oliveira. pic.twitter.com/zbewOMKhDu
