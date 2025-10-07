Экс-тренер Милана нашел новый клуб. Там играет обладатель Золотого мяча

Португальский специалист Сержиу Консейсау стал главным тренером «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 50-летний специалист подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт, который рассчитан на два года.

Тренерский штаб, присоединившийся к нему в Саудовской Аравии: Жоао Коста, Сирамана Дембеле, Фабио Моура, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и Эдуардо Оливейра.

Последним клубом Сержиу Консейсау был «Милан», в котором он проработал 6 месяцев.

До Консейсасу «Аль-Иттихад» возглавлял Лоран Блан.

В составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что бывший тренер «Милана» нашел новое место работы.