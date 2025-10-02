Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дал зеленый свет. Бывший тренер Милана нашел новое место работы
Саудовская Аравия
02 октября 2025, 19:32 | Обновлено 02 октября 2025, 19:34
202
1

Дал зеленый свет. Бывший тренер Милана нашел новое место работы

Сержиу Консейсау в шаге от подписания контракта с «Аль-Иттихадом»

02 октября 2025, 19:32 | Обновлено 02 октября 2025, 19:34
202
1 Comments
Дал зеленый свет. Бывший тренер Милана нашел новое место работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский тренер Сержиу Консейсау ведет активные переговоры с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии относительно назначения на пост главного тренера команды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, португалец согласился начать новую страницу в своей тренерской карьере и подписать соглашение с «Аль-Иттихадом».

Консейсау настроен возглавить команду в ближайшее время, однако клуб пока ведет с ним переговоры, рассматривая и других кандидатов.

Последним клубом Консейсау был итальянский «Милан», в котором португалец работал с конца 2024 года по лето 2025-го. Во главе «дьяволов» Сержиу провел 31 матч и выиграл Суперкубок Италии.

По теме:
Обладатель Золотого мяча возглавит экзотическую сборную. Он играл за Реал
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Источник: клуб УПЛ планирует вернуть известного тренера
Сержиу Консейсау Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо назначение тренера
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 6
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 02 октября 2025, 07:50 1
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02.10.2025, 08:04
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Футбол | 02.10.2025, 19:00
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 18:35
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У Мілані не пішло. Може в Саудівській Аравії вийде
Ответить
0
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
01.10.2025, 07:10 21
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем