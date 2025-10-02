Дал зеленый свет. Бывший тренер Милана нашел новое место работы
Сержиу Консейсау в шаге от подписания контракта с «Аль-Иттихадом»
Португальский тренер Сержиу Консейсау ведет активные переговоры с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии относительно назначения на пост главного тренера команды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, португалец согласился начать новую страницу в своей тренерской карьере и подписать соглашение с «Аль-Иттихадом».
Консейсау настроен возглавить команду в ближайшее время, однако клуб пока ведет с ним переговоры, рассматривая и других кандидатов.
Последним клубом Консейсау был итальянский «Милан», в котором португалец работал с конца 2024 года по лето 2025-го. Во главе «дьяволов» Сержиу провел 31 матч и выиграл Суперкубок Италии.
