Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 07:27 |
Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Instagram. Александр Алиев

Киевский суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виноватым в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был оштрафован на 17 тысяч гривен и получил запрет на управления автомобилем на один год.

По материалам дела, 12 апреля Алиев был остановлен полицией из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде и отказался от прохождения медицинского осмотра на месте, чем нарушил Правила дорожного движения.

Адвокат бывшего игрока настаивал, что дело должно быть закрыто из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения, однако получил отказ.

Суд признал, что правоохранители действовали в рамках закона и имели право остановить автомобиль Алиева. Причина – нарушение Правил дорожного движения, езда и остановка в полосе для общественного транспорта.

Решение столичного суда Алиев сможет обжаловать в течении десяти дней с момента вынесения приговора.

Александр Алиев суд
Николай Титюк Источник
