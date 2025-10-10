Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола.

«Когда люди говорят о вратарях во всем мире, то Пикфорда не так часто упоминают, но он точно на высоком уровне. Он замечательная личность, и его приятно иметь в раздевалке. Я хорошо знаю Джордана, и с ним очень весело проводить время. Он, безусловно, тот, кого хочется видеть в раздевалке, и он не боится высказывать свое мнение», – сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.