Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола
Англия
10 октября 2025, 03:45 |
221
0

Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола

Британец выбрал Джордана Пикфорда

10 октября 2025, 03:45 |
221
0
Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола.

«Когда люди говорят о вратарях во всем мире, то Пикфорда не так часто упоминают, но он точно на высоком уровне. Он замечательная личность, и его приятно иметь в раздевалке. Я хорошо знаю Джордана, и с ним очень весело проводить время. Он, безусловно, тот, кого хочется видеть в раздевалке, и он не боится высказывать свое мнение», – сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

По теме:
Личный рекорд. Вратарь Эвертона Пикфорд вошел в историю АПЛ
Игрок Ньюкасла повторил достижения Ширера, Клюйверта, Руни и Кейна в ЛЧ
Впечатляющая форма Кейна: гол или ассист в каждой игре Бундеслиги и ЛЧ
Джордан Пикфорд Уэйн Руни
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 09 октября 2025, 22:44 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Футбол | 10 октября 2025, 04:41 0
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас

Виталий – об игре с Коноплянкой

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 39
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем