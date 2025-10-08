Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае
Во вторник свои матчи выиграли Риндеркнех, де Минаур, Оже-Альяссим и Медведев
8 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае состоялись поединки четвертого раунда в верхней части сетки.
Американец Лернер Тьен, который шел по пути первого сеяного, к сожалению, не сумел в третий раз год переиграть Даниила Медведева. «Нейтрал» в четвертьфинале поборется против Алекса де Минаур – австралиец выбил Нуну Боржеша.
Алекс одержал 50-ю победу в 2025 году – демон впервые в карьере добрался до такой отметки за один сезон. Де Минаур проведет седьмой четвертьфинал на Мастерсах.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Артур Риндеркнех и Феликс Оже-Альяссим. Риндеркнех разобрался с Иржи Легечкой, а Оже одолел девятую ракетку мира Лоренцо Музетти.
Риндеркнех впервые в карьере вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 1000. Артур добыл вторую победу подряд над представителем топ-20 рейтинга ATP – в прошлом круге он справился с Александром Зверев. Риндеркнех впервые одержал несколько викторий над теннисистами из первой двадцатки на одном турнире.
Оже-Альяссим пробился в 60-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и в 11-й на Мастерсах. В 2025 году у Феликса теперь пять выигранных матчей у оппонентов из топ-10.
Днем ранее в Шанхае прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки и были образованы две пары 1/4 финала: Зизу Бергс – Новак Джокович, Хольгер Руне – Валентен Вашеро.
ATP 1000 Шанхай. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Лернер Тьен – Даниил Медведев [16] – 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 4:6
Нуну Боржеш – Алекс де Минаур [7] – 5:7, 2:6
Артур Риндекрнех – Иржи Легечка [15] – 6:3, 7:6 (7:5)
Феликс Оже-Альяссим [12] – Лоренцо Музетти [8] – 6:4, 6:2
ATP 1000 Шанхай. 1/8 финала
Даниил Медведев [16] –
Артур Риндекрнех – Феликс Оже-Альяссим [12]
Нижняя часть сетки
Зизу Бергс – Новак Джокович [4]
Хольгер Руне [10] – Валентен Вашеро [Q]
