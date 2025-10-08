Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Шанхае

8 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае состоялись поединки четвертого раунда в верхней части сетки.

Американец Лернер Тьен, который шел по пути первого сеяного, к сожалению, не сумел в третий раз год переиграть Даниила Медведева. «Нейтрал» в четвертьфинале поборется против Алекса де Минаур – австралиец выбил Нуну Боржеша.

Алекс одержал 50-ю победу в 2025 году – демон впервые в карьере добрался до такой отметки за один сезон. Де Минаур проведет седьмой четвертьфинал на Мастерсах.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Артур Риндеркнех и Феликс Оже-Альяссим. Риндеркнех разобрался с Иржи Легечкой, а Оже одолел девятую ракетку мира Лоренцо Музетти.

Риндеркнех впервые в карьере вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 1000. Артур добыл вторую победу подряд над представителем топ-20 рейтинга ATP – в прошлом круге он справился с Александром Зверев. Риндеркнех впервые одержал несколько викторий над теннисистами из первой двадцатки на одном турнире.

Оже-Альяссим пробился в 60-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и в 11-й на Мастерсах. В 2025 году у Феликса теперь пять выигранных матчей у оппонентов из топ-10.

Днем ранее в Шанхае прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки и были образованы две пары 1/4 финала: Зизу Бергс – Новак Джокович, Хольгер Руне – Валентен Вашеро.

ATP 1000 Шанхай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Даниил Медведев [16] – 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 4:6

Нуну Боржеш – Алекс де Минаур [7] – 5:7, 2:6

Артур Риндекрнех – Иржи Легечка [15] – 6:3, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим [12] – Лоренцо Музетти [8] – 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Зизу Бергс – Новак Джокович [4]

Хольгер Руне [10] – Валентен Вашеро [Q]