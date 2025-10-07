204-я ракетка покоряет Китай. Известны 2 пары 1/4 финала Мастерса в Шанхае

7 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Именитый Новак Джокович добыл волевую победу над Хауме Муньяром. Далее серб поборется против представителя Бельгии Зизу Бергса, который оказался сильнее канадского теннисиста с украинскими корнями Габриэля Диалло.

Джокович пробился в 97-й четвертьфинал на Мастерсах в карьере. Новак также побил возрастной рекорд Роджера Федерера (38 лет и 60 дней), став самым возрастным четвертьфиналистом на соревнованиях категории ATP 1000 в 38 лет и 133 дня.

Бергс впервые в карьере вышел в 1/4 финала на Мастерсах. Интересно, что он выиграл только на одно очко больше, чем Диалло – 101 проти 100 (отыграл два матчбола на решающем тай-брейке). По итогам турнира в Шанхае Зизу дебютирует в топ-40 рейтинга ATP.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Хольгер Руне и Валентен Вашеро. Руне одолел Джованни Мпеши Перрикара, а Вашеро выбил Таллона Грикспора.

Руне проведет 37-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и 11-й на Мастерсах. Среди игроков, которые родились после 2000 годп, больше только у современной BIG-2: Карлоса Алькараса (18) и Янника Синнера (17). Руне выходил как минимум в четвертьфинал на шести из девяти турниров категории ATP 1000.

Вашеро проводит свою лучшую неделю в карьере. Валентен стартовал с квалификации, где победил Нишеша Басаваредди и Лиама Драксла. В основной сетке представитель Монако, помимо Грикспора, записал себе в актив победы над Ласло Дьере (АТР 82), Александром Бубликом (АТР 17) и Томашем Махачем (АТР 31). 26-летний Вашеро стал первым тенниситом в истории из Монако, кому удалось дойти до четвертьфинала на Мастерсах.

8 числа в Шанхае состоятся встречи четвертого круга в верхней части сетки: Лернер Тьен – Даниил Медведев, Нуну Боржеш – Алекс де Минаур, Артур Риндеркнех – Иржи Легечка, Феликс Оже-Альяссим – Лоренцо Музетти.

ATP 1000 Шанхай. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло [31] – Зизу Бергс – 6:3, 5:7, 6:7 (8:10)

Хауме Муньяр – Новак Джокович [4] – 3:6, 7:5, 2:6

Джованни Мпеши-Перрикар [32] – Хольгер Руне [10] – 4:6, 7:6 (9:7), 3:6

Валентен Вашеро [Q] – Таллон Грикспор [27] – 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Зизу Бергс – Новак Джокович [4]

Хольгер Руне [10] – Валентен Вашеро [Q]

Видеообзор игрового дня