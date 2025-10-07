Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 204-я ракетка покоряет Китай. Известны 2 пары 1/4 финала Мастерса в Шанхае
ATP
07 октября 2025, 22:07 |
187
0

204-я ракетка покоряет Китай. Известны 2 пары 1/4 финала Мастерса в Шанхае

Валентен Вашеро выбил Таллона Грикспора и далее поборется против Хольгера Руне

07 октября 2025, 22:07 |
187
0
204-я ракетка покоряет Китай. Известны 2 пары 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

7 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Именитый Новак Джокович добыл волевую победу над Хауме Муньяром. Далее серб поборется против представителя Бельгии Зизу Бергса, который оказался сильнее канадского теннисиста с украинскими корнями Габриэля Диалло.

Джокович пробился в 97-й четвертьфинал на Мастерсах в карьере. Новак также побил возрастной рекорд Роджера Федерера (38 лет и 60 дней), став самым возрастным четвертьфиналистом на соревнованиях категории ATP 1000 в 38 лет и 133 дня.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Бергс впервые в карьере вышел в 1/4 финала на Мастерсах. Интересно, что он выиграл только на одно очко больше, чем Диалло – 101 проти 100 (отыграл два матчбола на решающем тай-брейке). По итогам турнира в Шанхае Зизу дебютирует в топ-40 рейтинга ATP.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Хольгер Руне и Валентен Вашеро. Руне одолел Джованни Мпеши Перрикара, а Вашеро выбил Таллона Грикспора.

Руне проведет 37-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и 11-й на Мастерсах. Среди игроков, которые родились после 2000 годп, больше только у современной BIG-2: Карлоса Алькараса (18) и Янника Синнера (17). Руне выходил как минимум в четвертьфинал на шести из девяти турниров категории ATP 1000.

Вашеро проводит свою лучшую неделю в карьере. Валентен стартовал с квалификации, где победил Нишеша Басаваредди и Лиама Драксла. В основной сетке представитель Монако, помимо Грикспора, записал себе в актив победы над Ласло Дьере (АТР 82), Александром Бубликом (АТР 17) и Томашем Махачем (АТР 31). 26-летний Вашеро стал первым тенниситом в истории из Монако, кому удалось дойти до четвертьфинала на Мастерсах.

8 числа в Шанхае состоятся встречи четвертого круга в верхней части сетки: Лернер Тьен – Даниил Медведев, Нуну Боржеш – Алекс де Минаур, Артур Риндеркнех – Иржи Легечка, Феликс Оже-Альяссим – Лоренцо Музетти.

ATP 1000 Шанхай. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло [31] – Зизу Бергс – 6:3, 5:7, 6:7 (8:10)
Хауме Муньяр – Новак Джокович [4] – 3:6, 7:5, 2:6

Джованни Мпеши-Перрикар [32] – Хольгер Руне [10] – 4:6, 7:6 (9:7), 3:6
Валентен Вашеро [Q] – Таллон Грикспор [27] – 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Зизу Бергс – Новак Джокович [4]
Хольгер Руне [10] – Валентен Вашеро [Q]

Видеообзор игрового дня

По теме:
Ноле выжил: Джокович в Шанхае побил возрастной рекорд Федерера на Мастерсах
Зверев вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
ATP Шанхай Габриэль Диалло Зизу Бергс Хауме Муньяр Новак Джокович Джованни Мпеши Перрикар Хольгер Руне Валентен Вашеро Таллон Грикспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Теннис | 07 октября 2025, 20:44 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 19:05 58
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Футбол | 07.10.2025, 17:27
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 36
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем