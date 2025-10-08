Тростянец и Ужгород одержали победы. Результаты 12-го тура Второй лиги
Команды Второй лиги провели шесть поединков
В среду, 8 октября, во Второй лиге прошли матчи 12-го тура. В игровую программу дня вошли шесть поединков.
ФК «Тростянец» в непростом поединке одолел «Горняк-Спорт» и закрепился на первом месте турнирной таблице группы Б. У «Колоса-2» на три очка меньше и матч в запасе.
После двух матчей с набранными очками снова проиграл «Диназ». Команда Александра Головко потерпела поражение от «Александрии-2» со счетом 0:4.
Вторая лига. 12-й тур, 8 октября
Тростянец – Горняк-Спорт – 3:2
Голы: Чеглов, 11, Замуренко, 14, Хуссин, 36 (пенальти) – Златьев, 21, Васильченко, 50
Диназ – Александрия-2 – 0:4
Голы: Амарал, 23, 73, Власюк, 28, Хмеловский, 88
Черноморец-2 – Ребел – 2:0
Голы: Козырь, 19, Робакидзе, 55
Ужгород – Реал Фарма – 3:0
Голы: Эмере, 16, Ильчук, 81, Вишневский, 84
Атлет – Лесное – 3:2
Голы: Шишкин, 33, 49, Пресич, 73 – Калинин, 40, Солдат, 87
Куликов-Белка – Вильхивцы – 1:0
Гол: Кос, 76
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Тростянец – Горняк-Спорт
Диназ – Александрия-2
Черноморец-2 – Ребел
Ужгород – Реал Фарма
Атлет – Лесное
Куликов-Белка – Вильхивцы
