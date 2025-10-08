Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тростянец и Ужгород одержали победы. Результаты 12-го тура Второй лиги
Вторая лига
Черноморец-2
08.10.2025 13:15 – FT 2 : 0
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
Тростянец и Ужгород одержали победы. Результаты 12-го тура Второй лиги

Команды Второй лиги провели шесть поединков

Тростянец и Ужгород одержали победы. Результаты 12-го тура Второй лиги
ФК Тростянец

В среду, 8 октября, во Второй лиге прошли матчи 12-го тура. В игровую программу дня вошли шесть поединков.

ФК «Тростянец» в непростом поединке одолел «Горняк-Спорт» и закрепился на первом месте турнирной таблице группы Б. У «Колоса-2» на три очка меньше и матч в запасе.

После двух матчей с набранными очками снова проиграл «Диназ». Команда Александра Головко потерпела поражение от «Александрии-2» со счетом 0:4.

Вторая лига. 12-й тур, 8 октября

Тростянец – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Чеглов, 11, Замуренко, 14, Хуссин, 36 (пенальти) – Златьев, 21, Васильченко, 50

Диназ – Александрия-2 – 0:4

Голы: Амарал, 23, 73, Власюк, 28, Хмеловский, 88

Черноморец-2 – Ребел – 2:0

Голы: Козырь, 19, Робакидзе, 55

Ужгород – Реал Фарма – 3:0

Голы: Эмере, 16, Ильчук, 81, Вишневский, 84

Атлет – Лесное – 3:2

Голы: Шишкин, 33, 49, Пресич, 73 – Калинин, 40, Солдат, 87

Куликов-Белка – Вильхивцы – 1:0

Гол: Кос, 76

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Тростянец – Горняк-Спорт

Диназ – Александрия-2

Черноморец-2 – Ребел

Ужгород – Реал Фарма

Атлет – Лесное

Куликов-Белка – Вильхивцы

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец-2).
45’ +26
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец Горняк-Спорт Диназ Вышгород Александрия-2 Черноморец-2 Одесса Ребел Киев Ужгород Реал Фарма Одесса Атлет Киев Лесное Куликов-Белка Вильхивцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
