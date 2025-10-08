Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Черноморец-2
08.10.2025 13:15 – 22 1 : 0
Ребел Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 октября 2025, 13:15 | Обновлено 08 октября 2025, 13:16
175
0

Вторая лига. 12-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги

Вторая лига. 12-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

8 октября состоятся четыре матча 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 8 октября 2025

  • 12:00. «Тростянец» – «Горняк-Спорт»
  • 12:30. «Диназ» – «Александрия-2»
  • 13:15. «Черноморец-2» – «Ребел»
  • 13:45. «Ужгород» – «Реал Фарма»
  • 14:15. «Атлет» – «Лесное»
  • 14:45. «Куликов-Белка» – «Вильхивцы»

12:00. «Тростянец» – «Горняк-Спорт»

12:30. «Диназ» – «Александрия-2»

13:15. «Черноморец-2» – «Ребел»

13:45. «Ужгород» – «Реал Фарма»

14:15. «Атлет» – «Лесное»

14:45. «Куликов-Белка» – «Вильхивцы»

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
