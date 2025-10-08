08.10.2025 13:15 – 22’ 1 : 0
Вторая лига. 12-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги
8 октября состоятся четыре матча 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Вторая лига. 12-й тур, 8 октября 2025
- 12:00. «Тростянец» – «Горняк-Спорт»
- 12:30. «Диназ» – «Александрия-2»
- 13:15. «Черноморец-2» – «Ребел»
- 13:45. «Ужгород» – «Реал Фарма»
- 14:15. «Атлет» – «Лесное»
- 14:45. «Куликов-Белка» – «Вильхивцы»
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
