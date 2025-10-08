«Выиграл Лигу чемпионов». В Барсе высказались о подписании нового форварда
Деку считает, что испанский гранд может обойтись без форварда
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о потенциальном трансфере нового нападающего:
«Нет необходимости зацикливаться на подписании нового нападающего».
«Возможно, можно играть и без традиционного нападающего. Ферран может играть на позиции девятки... «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без основного нападающего».
В текущем сезоне Ферран Торрес провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила огромное предложение по суперзвезде.
