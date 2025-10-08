Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Выиграл Лигу чемпионов». В Барсе высказались о подписании нового форварда
Испания
08 октября 2025, 10:58
«Выиграл Лигу чемпионов». В Барсе высказались о подписании нового форварда

Деку считает, что испанский гранд может обойтись без форварда

«Выиграл Лигу чемпионов». В Барсе высказались о подписании нового форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о потенциальном трансфере нового нападающего:

«Нет необходимости зацикливаться на подписании нового нападающего».

«Возможно, можно играть и без традиционного нападающего. Ферран может играть на позиции девятки... «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без основного нападающего».

В текущем сезоне Ферран Торрес провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила огромное предложение по суперзвезде.

Деку Ферран Торрес ПСЖ Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
