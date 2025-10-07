Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд уже сделал предложение в размере от 120 до 150 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Для «красных дьяволов» не является проблемой заплатить эту сумму за бразильца.
В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее был назван стадион, на котором «Барселона» примет «Жирону» в матче Ла Лиги.
