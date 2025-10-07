Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 октября 2025, 23:00 | Обновлено 07 октября 2025, 23:01
Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд уже сделал предложение в размере от 120 до 150 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Для «красных дьяволов» не является проблемой заплатить эту сумму за бразильца.

В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее был назван стадион, на котором «Барселона» примет «Жирону» в матче Ла Лиги.

Источник: Fichajes.net
