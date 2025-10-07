Назван стадион, на котором Барселона примет Жирону в матче Ла Лиги

Назван стадион, на котором «Барселона» примет «Жирону» в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча состоится 18 октября в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба «сине-гранатовых» сообщила о том, что дерби Каталонии пройдет на «Олимпийском стадионе» в Монжуике.

После 8 туров «Барселона» набрала 19 баллов и расположилась на 2-й позиции. «Жирона» после аналогичного количества матче имеет в своем активе 6 очков и занимает 18-е место.

В составе «Жироны» выступают три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на игрока сборной Украины.