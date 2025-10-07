Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Каталонская «Барселона» отправила своих скаутов на чемпионат мира U-20, который проходит на полях Чили.

По информации известного издания Mundo Deportivo, среди игроков, за которыми следят представители «кулес», есть и один из лидеров юношеской сборной Украины – 20-летний воспитанник «Металлиста» и «Днепра» Владислав Крапивцов.

Сейчас на клубном уровне Крапивцов защищает цвета каталонской «Жироны», а его трансферная стоимость составляет 400 тыс евро.

Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.