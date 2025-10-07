Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Испания
07 октября 2025, 22:19 | Обновлено 07 октября 2025, 22:48
3790
5

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

07 октября 2025, 22:19 | Обновлено 07 октября 2025, 22:48
3790
5 Comments
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
УАФ. Владислав Крапивцов

Каталонская «Барселона» отправила своих скаутов на чемпионат мира U-20, который проходит на полях Чили.

По информации известного издания Mundo Deportivo, среди игроков, за которыми следят представители «кулес», есть и один из лидеров юношеской сборной Украины – 20-летний воспитанник «Металлиста» и «Днепра» Владислав Крапивцов.

Сейчас на клубном уровне Крапивцов защищает цвета каталонской «Жироны», а его трансферная стоимость составляет 400 тыс евро.

Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
Владислав Крапивцов Барселона Жирона трансферы Ла Лиги трансферы сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 19:05 59
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Футбол | 07 октября 2025, 21:43 0
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги

Лидер чемпионата сменился во второй раз за пару недель

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07.10.2025, 08:40
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07.10.2025, 15:03
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Да , ну на х..Он смешной, как вратарь. 
Ответить
+7
OKs100
Обычно гранды покупают подобных голкиперов для перспективы и чтобы они были в будущем вратарями номер три, максимум два. Основным голкипером всегда будет звезда купленная у другого клуба, поскольку голкиперы не очень дорого стоят, даже лучшие в мире, купить не проблема, и за них не очень сильно держаться, в отличии от полевого игрока уровня Мбаппе или Ямаля.
Ответить
0
Kharkiv
второстоличных берут аутцайдеры, Харьковчане пользуюцца спросом у чемпиона ла лиги! зацените!
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 7
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем