Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд
Каталонская «Барселона» отправила своих скаутов на чемпионат мира U-20, который проходит на полях Чили.
По информации известного издания Mundo Deportivo, среди игроков, за которыми следят представители «кулес», есть и один из лидеров юношеской сборной Украины – 20-летний воспитанник «Металлиста» и «Днепра» Владислав Крапивцов.
Сейчас на клубном уровне Крапивцов защищает цвета каталонской «Жироны», а его трансферная стоимость составляет 400 тыс евро.
Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.
