Михайленко отреагировал на дисквалификацию Синчука перед матчем с Испанией

Коуч юниорской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко признался, как отреагировал на новость о дисквалификации вингера «сине-желтых» Геннадия Синчука перед матчем против Испании (0:1)

Дисквалификация Синчука сломала планы. Тем более это перед обедом было. Похоже, за пару часов до установки. Поэтому это сломало, это нас немного выбило из седла. И нужно было время, чтобы понять… Но во время установки уже сказали, что там уже ничего не должно мешать думать об игре, думать о победе.

Поэтому, честно говоря, не знаю, как комментировать ситуацию. Надо разбираться, что произошло там. Сейчас ничего не могу сказать», – сказал Михайленко.

Дисквалификация Синчука стала следствием пребывания в технической зоне во время игры 3-го тура группового этапа против Парагвая (2:1), которую игрок должен был пропускать из-за перебора желтых карт. До этого Геннадий Синчук провел 2 матча на групповом этапе ЧМ-2025, в которых отличился 2 забитыми мячами.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.