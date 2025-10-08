Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 07:49 |
2098
1

Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025

Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

08 октября 2025, 07:49 |
2098
1 Comments
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юниорской сборной Украины (U-20) Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025.

«Сейчас уже эмоции утихли. А во время игры верил в последнее, что сравним. Верил до последнего, что пройдем. Были случаи, было давление. Уже больше за счет эмоций, за счет драйва и адреналина [провели] последние 15 минут. Но второй тайм был очень достойный – испанцам было тяжело.

Хороший путь прошли. Очень жаль, что попали на такую ​​команду. Действительно сильная команда, чемпион Европы. Но надо смотреть вперед с высоко поднятой головой», – сказал Михайленко.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.

По теме:
Михайленко отреагировал на дисквалификацию Синчука перед матчем с Испанией
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Олег ФЕДОРЧУК: «Диспетчером сборной Украины был вратарь»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 Дмитрий Михайленко
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 05:54 7
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Тренер – о неприятной ситуации в киевском клубе

Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова
Футбол | 08 октября 2025, 07:43 0
Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова
Гранд АПЛ согласовал продажу суперзвезды за огромную сумму. Замена готова

Бруну Фернандеш станет игроком «Аль-Насра»

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07.10.2025, 10:09
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Програли не Ісландцям,а Іспанцям.Інші й такого результату не дають.Вийти із групи не можуть.
На таких стадіях  слабких вже немає.
#СлаваДостойним🤝🧢
Ответить
+2
Популярные новости
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
07.10.2025, 10:57 22
Теннис
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем