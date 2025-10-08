Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025

Главный тренер юниорской сборной Украины (U-20) Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025.

«Сейчас уже эмоции утихли. А во время игры верил в последнее, что сравним. Верил до последнего, что пройдем. Были случаи, было давление. Уже больше за счет эмоций, за счет драйва и адреналина [провели] последние 15 минут. Но второй тайм был очень достойный – испанцам было тяжело.

Хороший путь прошли. Очень жаль, что попали на такую ​​команду. Действительно сильная команда, чемпион Европы. Но надо смотреть вперед с высоко поднятой головой», – сказал Михайленко.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.